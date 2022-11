TRE aponta documentação faltante e inconsistências de dados na prestação de contas de Moro

Apoie o 247

ICL

247 - A área técnica do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná expediu um parecer apontando documentação faltante e inconsistências de dados na prestação de contas da campanha do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR), agora senador eleito.

Segundo o relatório, assinado na segunda-feira (7), a campanha de Moro deixou de anexar na prestação final de sua candidatura registros da movimentação financeira e comprovantes dos gastos feitos, informa a Folha de S. Paulo. A campanha do ex-juiz arrecadou R$ 5,1 milhões, a maior parte por meio de financiamento público.

O parecer da Justiça Eleitoral diz que, entre os problemas, está a falta de comprovação de que Moro devolveu sobras de sua campanha à direção partidária. "A equipe de campanha declarou que sobraram R$ 646, mas não foram anexados extratos completos para verificação, o que também é questionado pelos técnicos", informa a reportagem.

Moro foi intimado na segunda-feira sobre o prazo de três dias para se manifestar.

Procurado, ele afirmou que sua equipe jurídica está em contato com a de contabilidade. Segundo o agora parlamentar, os documentos solicitados serão apresentados no prazo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.