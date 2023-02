Três anos após assassinato de homem negro no Carrefour, empresa firma acordo para financiar 883 bolsas de estudo

Apoie o 247

247 - A rede de supermercados Carrefour irá financiar 883 bolsas de estudo para estudantes negros, três anos após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas em uma unidade da marca no Rio Grande do Sul. O programa faz parte de um acordo entre a empresa e autoridades do estado.

O homem negro de 40 anos foi espancado e asfixiado por dois seguranças do Carrefour. O pai da vítima atribuiu o crime ao racismo.

O Carrefour vai desembolsar R$ 68 milhões nas bolsas de estudo, que serão focadas em administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências da computação, comunicação, direito, economia, engenharia, medicina e odontologia.

No total, a empresa francesa vai investir R$ 115 milhões em programas de educação e geração de renda para população negra.

