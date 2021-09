Tucanos não revelam gastos com as prévias do partido

Apoie o 247

247 - As prévias do PSDB começaram oficialmente na última segunda-feira (20) e os quatro pré-candidatos inscritos ainda não receberam o dinheiro que a sigla reservou para cada um deles - os governadores João Doria (SP), Eduardo Leite (RS), o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio (AM).

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o parlamentar e o ex-chefe do executivo manauara não investiram nada até agora, mas Doria e Leite já têm uma estrutura profissional parecida com a de uma campanha presidencial. Os dois contam com marqueteiro e equipe de apoio. Também produziram vídeos e jingles para as redes sociais, e utilizam jato fretado em suas viagens, mas a executiva nacional do PSDB e as pré-campanhas não souberam informar a origem e os valores que foram gastos até agora.

