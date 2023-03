UFSC aprova de título de doutor Honoris Causa para Gilberto Gil

Apoie o 247

247 - A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) aprovou a concessão do título de doutor Honoris Causa para o compositor, cantor, ex-ministro da Cultura e imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil.

A proposta apresentada pelo reitor da UFSC, Irineu Manoel de Souza, foi aprovada por unanimidade nesta terça-feira (28) pelos 42 conselheiros e conselheiras presentes em reunião especial do Conselho Universitário da universidade.

O título de doutor honoris causa pela UFSC para Gilberto Gil ocorre depois que a Câmara Municipal de Florianópolis rejeitou a outorga do título de cidadão honorário da cidade para o artista baiano, concedendo em seguida a homenagem para o empresário Luciano Hang.

No último domingo (26), Gil, com 82 anos de idade e 64 anos de carreira, recebeu das mãos da vice-reitora da UFSC, em Florianópolis, um documento indicando a proposição do título. O artista se apresentou em evento comemorativo aos 350 anos da Capital de Santa Catarina, onde foi aclamado pelo público como cidadão do mundo.

O título de doutor Honoris Causa é concedido pela UFSC “a pessoas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de um diploma universitário mas que se tenham destacado em determinada área (artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas humanitárias etc), por sua boa reputação, virtude, mérito ou ações de serviço que transcendam famílias, pessoas ou instituições”.

A UFSC tem, atualmente, 21 títulos de doutores Honoris Causa atribuídos em vida e quatro concedidos a personalidades já falecidas. O último deles, em 2021, foi destinado à memória da professora Antonieta de Barros, mulher negra considerada uma das mulheres mais importantes da história de Santa Catarina e do país.

