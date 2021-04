UFSC vai abrir processo disciplinar contra aluno que mostrou cenas de sexo durante aula online

247 - A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informou nesse domingo (18) que vai abrir um processo disciplinar contra um aluno que mostrou cenas de sexo durante uma aula online, na sexta-feira (16) passada, no curso de administração. A professora e os outros estudantes viram as imagens. O responsável pode ser advertido ou até expulso da instituição.

"Não sei o que eu faço numa situação dessas", disse a professora. "A única câmera ligada eu acho que é a câmera que não deveria estar ligada. É constrangedor, evidentemente. A gente está gravando, inclusive", acrescentou. O relato foi publicado pelo portal G1.

A Resolução Normativa número 17 institui como infrações atos contra o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, contra a integridade física e moral da pessoa, e contra o patrimônio ético, científico, cultural e material.

Em nota, UFSC afirmou que a coordenação do curso, a direção do centro e a Prograd "prestam total solidariedade à docente responsável pela disciplina, ao mesmo tempo em que irão requerer a abertura de procedimento para apurar não apenas a conduta do estudante, mas dos responsáveis pela divulgação do vídeo em que está configurada a infração disciplinar".

