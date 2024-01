Uma semana após tempestade, 5,8 mil clientes continuam sem energia elétrica no RS

Apoie o 247

247 - Uma semana depois da tempestade, 5,8 mil pontos continuam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. De acordo com números divulgados nesta terça-feira (23), 1,2 mil clientes da CEEE Equatorial, que atende a Capital, seguiam sem luz. A promessa é normalizar a situação ao longo do dia. Na área da RGE, 4,6 mil clientes seguem sem fornecimento.

O governo estadual informou que, "no momento de pico do desabastecimento, o temporal do dia 16 resultou no maior número de unidades consumidoras sem energia elétrica em 10 anos: 1,3 milhão de domicílios foram afetados".

A Defesa Civil gaúcha disse que cerca de 49 cidades tiveram estragos causados por temporais na semana passada. Só em Porto Alegre, cerca de 2 mil árvores caíram, prejudicando o trânsito de motoristas e pedestres.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) recebeu, na manhã desta terça-feira (23/1), representantes da prefeitura de Porto Alegre e da CEEE Equatorial. O encontro também contou com a presença de integrantes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A reunião teve como objetivo esclarecer as competências sobre podas e supressões de árvores na capital. O Estado participou como intermediador do encontro.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, reforçou que as árvores são elementos de ordenamento urbano e de conforto ambiental e que há legislações específicas para questões de manutenção da rede de energia elétrica.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei 9.427/1996 e do Decreto 2.335/1997. A agência concede a outorga às companhias e é o órgão responsável por fiscalizar o serviço prestado.

