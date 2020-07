Unimed distribui kit com cloroquina para médicos que enfrentam a Covid-19

Na rede social, a Unimed afirmou que a medida foi adotada por conta do crescente número de funcionários da saúde infectados pelo coronavírus edit

A Unimed está distribuindo um “kit Covid-19” com hidroxicloroquina para médicos que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. “O protocolo é usar esse coquetel por cinco dias em todos os pacientes que apresentaram quadro de pneumonia viral”, diz a coordenadora médica Daniela Salvador Alves no site da Unimed Brusque.

É isso minha gente, presente da Unimed na caixa do boticário. Apocalipse. pic.twitter.com/D9UCZuCjwS — Júlia Recuero (@jkrecuero) July 16, 2020

O portal informa que os kits foram dados a profissionais da linha de frente no combate à pandemia, mas não informou quantos funcionários aderiram aos remédios como forma de prevenção.

Na rede social, a empresa afirmou que a medida foi adotada por conta do crescente número de funcionários da saúde infectados pelo vírus. A utilização não seria obrigatória. Eles responderam as reações negativas nas redes sociais:

Olá! A Unimed orienta suas cooperativas a seguirem as diretrizes previstas pelas associações e sociedades de especialidades médicas brasileiras, além dos protocolos aprovados pela OMS.

Pelo princípio cooperativista, a Unimed Brusque usou de sua autonomia para oportunizar +





e também foram realizados exames para excluir doenças que possam ser agravadas pelo uso da profilaxia.

Permanecemos à disposição!

A medida ainda foi comemorada pelo empresário bolsonaro Luciano Hang, dono da Havan:

Enfim estão distribuindo remédios para a população fazer tratamento antes que o vírus ataque os pulmões e necessitem de respiradores. https://t.co/zMLcBxU0zH July 16, 2020

Mesmo não havendo evidências científicas sobre a eficácia da cloroquina no tratamento inicial da Covid-19, o Ministério da Saúde pediu que a Fiocruz indique o medicamento. Contrariando o pedido feito pelo governo Bolsonaro, o pesquisador Cláudio Maierovitch, coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância da Fiocruz de Brasília, criticou o uso do remédio no tratamento do novo coronavírus, nesta sexta-feira (17).

Na quinta-feira, 16, Jair Bolsonaro, que faz apologia à hidroxicloroquina constantemente, argumentou que não há prova de que funciona nem de que não funciona.

Na semana passada, artigo publicado na revista médica Lancet alertou sobre a hidroxicloroquina e azitromicina para o coração. A matéria foi assinada por médicos da Universidade de Sorbonne, em Paris, na França - onde o tratamento por hidroxicloroquina contra a Covid-19 começou, mas que o medicamento foi retirado oficialmente de uso, após a comprovação de sua ineficácia e risco cardíaco, causando arritmias, hipocalemia e outros problemas.

