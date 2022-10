Universidade de Joinville (SC) demite professora após postagem criticando Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Faculdade IELUSC, de Joinville, vinculada à Rede Sinodal de Educação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana (IECLB), demitiu a professora e pesquisadora Maria Elisa Máximo, que trabalhou por 15 anos na instituição. Motivo da demissão: a postagem no Twitter, em sua conta pessoal, de comentário sobre o acolhimento da cidade ao candidato do PL. A reportagem é de Edelberto Behs, publicada no portal Unisinos.

“Joinville sendo o esgoto do bolsonarismo, pra onde escoou os resíduos finais da campanha do imbroxável inominável. Não tem quem escape: há gente brega, feia e fascista pra todos os lados”. Bolsonaro realizou a última motociata antes da eleição do domingo em Joinville.

Em comunicado informando a comunidade o desligamento da professora, a direção do IELUSC explicou que “o posicionamento institucional é de neutralidade política, por ser apartidária”.A direção argumentou, no comunicado, que informou ao corpo docente e funcionários, no dia 12 de agosto, que evitassem “posicionamentos pessoais [que] possam ser vinculados como sendo de nossa instituição educacional, sobretudo na sala de aula ou em mídias e grupos acessados por estudantes e/ou pais; e evitar deixar-se influenciar pelas emoções ingressando em debates improdutivos, em especial quando você ou seu interlocutor utilizam achismos e generalizações como argumentos”.

Docentes fundantes do curso de Comunicação Social da instituição emitiram nota de solidariedade à professora demitida. “A Faculdade IELUSC prefere se posicionar à margem do processo político que vivemos, se declara ‘apartidária’ e se orgulha de sua ‘neutralidade política’. Martinho Lutero poderia ter feito isso em 1520, mas não teve medo das ideias que defendia e nada retratou das críticas a uma igreja que havia se corrompido. A herança de Lutero é hoje vilipendiada pela administração do IELUSC”, diz a nota dos fundantes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.