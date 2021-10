UOL diz que PT está preocupado com candidatura de Leite e Paulo Pimenta rebate: "viagem completa"

A matéria do UOL diz que o PT "planeja" promover "ataques" contra Leite "por meio dos professores e dos aposentados" e cita uma suposta preocupação do partido com a possível candidatura. Contudo, o texto não apresentou nenhuma fonte. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi ao Twitter criticar a publicação pelo UOL de uma matéria que diz que o "PT do RS elevará o tom contra governador Eduardo Leite".

A matéria, do jornalista Lucas Valença, diz que o PT "planeja" promover "ataques" contra Leite "por meio dos professores e dos aposentados", e cita uma suposta preocupação do partido com a possível candidatura. Contudo, o texto não apresentou nenhuma fonte.

"Essa matéria é uma ‘viagem’ completa com objetivo de ‘valorizar’ uma preocupação que nunca existiu. Não tem fonte, PT/RS não foi ouvido", criticou Pimenta.

PUBLICIDADE

Leite busca se valorizar por meio da divulgação da "suposta" preocupação de Lula, acusou o deputado: "Marqueteiros do governador Eduardo Leite fazem vazar uma matéria, sem fonte, para divulgar uma suposta preocupação de Lula com ele e um, suposto pedido, para que o PT-RS, aumentasse o tom na oposição. É a tática mais manjada de ‘se valorizar’ que eu conheço".

O deputado afirmou, ainda, que o governo de Leite é um símbolo do entreguismo: "Todo candidato com baixo desempenho em pesquisas, busca polemizar com quem lidera. Governador Eduardo Leite, seu governo blindado pela mídia local é um exemplo de desprezo com o social, entrega de patrimônio e incapacidade de enfrentar nenhum dos problemas do nosso RS".

PUBLICIDADE

A pedido de Lula, PT do RS elevará o tom contra Eduardo Leite - Essa matéria é uma ‘viagem’ completa com objetivo de ‘valorizar’ uma preocupação q nunca existiu. Não tem fonte, PT/RS não foi ouvido e ⁦@EduardoLeite_⁩ responde - ⁦@UOLNoticias⁩ https://t.co/KUebDu6E3R — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) October 10, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE