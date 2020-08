Vacina contra fake news de bolsonaristas, Sleeping Giants foi investigado pela Polícia Federal

247 - A página Sleeping Giants foi investigada pela Polícia Federal do Paraná. O inquérito foi aberto no estado porque site geraria "inconformismo" na população. A Justiça arquivou a medida.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a abertura da investigação, na Delegacia da PF em Londrina (PR), ocorreu em 25 de maio –cinco dias antes, o Sleeping Giants denunciou que o Banco do Brasil anunciava em um site que apoia Jair Bolsonaro e que já tinha sido condenado na Justiça por disseminar fake news. O banco suspendeu a publicidade. A medida causou turbulência nas redes bolsonaristas.”

A matéria ainda lembra que “o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, reclamou publicamente no Twitter. O secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, disse, também no Twitter, que o problema seria "contornado". E o BB voltou a colocar anúncios na página já condenada.”

