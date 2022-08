Veja o rastro de destruição causado pelo ciclone

Apoie o 247

247 - O ciclone que passou por Santa Catarina entre terça-feira (9) e quarta-feira (10) causou prejuízos em 51 municípios. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a força do fenômeno também provocou rajadas de vento de 111 km/h em Urupema, na Serra. Em Bom Jardim da Serra, na mesma região, a velocidade máxima registrada foi de 108 km/h. A reportagem é do portal G1.





No total, até às 19h21 de quarta, 29 pessoas ficaram desalojadas e 23 desabrigadas, segundo o órgão Estadual. Rodovias foram interditadas e ao menos sete cidades precisaram interromper as aulas por um dia. Ao longo desta quinta-feira (11), o número pode aumentar.

A passagem do ciclone também interferiu no funcionamento de barragens pelo Estado. Foi determinado o fechamento total das comportas da Barragem Oeste, em Taió, no Vale, e da Barragem Sul, em Ituporanga, na mesma região.

Em Joinville, no Norte, cidade mais populosa do Estado com 600 mil habitantes, houve deslizamentos de terra, quedas de muro, destelhamentos e alagamentos (veja as imagens áreas). Danilo Lacerda, morador da cidade, precisou deixar a casa que vive com a família após acordar com água dentro da residência.





"Bate aquele desespero de sair correndo só catar as crianças e sair fora. O resto deixa tudo na mão de Deus. Foi o que aconteceu. Infelizmente, perdemos tudo", disse.

