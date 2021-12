Velório de idoso é marcado por música, churrasco e chope

Apoie o 247

247 - Morreu esfaqueado no sábado (27) Joaquim Silva da Rosa, aos 60 anos, em Coronel Freitas, no Oeste catarinense. Apesar do anonimato, a morte de Joaquim da Rosa chama a atenção pela forma como ocorreu o velório.

O idoso havia pedido a seus familiares que seu velório fosse livre de choros e lágrimas, e fosse marcado como uma festa.

Os filhos de Joaquim da Rosa toparam fazer a vontade do pai e providenciaram para o velório música, churrasco e chope. O evento durou 24 horas.

"Ele pediu. Se não tivesse pedido, nós jamais teríamos feito algo parecido. Perguntei para os meus outros irmãos o que eles achavam. Porque meu pai sempre gostou de bebedeira, 'fuzarca' [bagunça] e era um cara muito querido por todos", explicou Paulo da Rosa, um dos filhos da vítima.

"Todos que entravam para ver ele no caixão eu já avisava para pegar um copo de chope, porque meu pai queria que entrasse no velório bebendo. Alguns recusavam, mas nós brincávamos que se não bebesse meu pai puxaria o pé dele à noite. Teve muitas pessoas que ficaram ressabiadas. Mas a vida inteira ele foi festeiro, várias pessoas acharam certo o que fizemos. A gente não se arrepende", completou.

