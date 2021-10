Vendaval atinge aeroporto de Maringá e derruba palanque de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Fortes ventos derrubaram uma estrutura preparada para um evento com Jair Bolsonaro e outros membros do governo no Aeroporto Regional de Maringá, no Paraná. A queda da estrutura aconteceu pouco depois das 10h desta sexta-feira (1). O evento com o chefe de governo está marcado para as 15h30, informa o RIC Mais.

“Um vendaval toma conta de Maringá na última hora. Os fortes ventos derrubaram a estrutura armada no Aeroporto Regional Silvio Name Junior para receber o presidente Jair Bolsonaro. Aguarda-se possível cancelamento da visita”, contou o jornalista Angelo Rigon.

Confira abaixo o vídeo:

