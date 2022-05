Vereador bolsonarista de Curitiba é cassado por difamar sindicato de professores

Apoie o 247

CartaCapital - A Câmara de Vereadores de Curitiba confirmou a perda do mandato do vereador bolsonarista Eder Borges (PP), condenado pela Justiça por difamar o APP-Sindicato, que representa os professores no Paraná. A decisão já foi comunicada ao político e deve ser oficializada pela Mesa Diretora na próxima sessão ordinária, marcada para segunda-feira, 30.

O anúncio da decisão foi feito em coletiva de imprensa pelo vereador Tico Kuzma (Pros), que preside a Câmara. Segundo Kuzma, a Casa não analisou o mérito da questão e apenas seguiu seu regimento, que prevê a perda de mandato para os vereadores com condenação transitada em julgado.

Borges foi condenado a 25 dias em regime aberto e ao pagamento de multa por publicar em 2016 uma foto editada em que um estudante aparecia com uma bandeira do comunismo. Na legenda, o político acusava a APP-Sindicato de ser a responsável pelo caso. Borges, na época, coordenava o MBL do Paraná e atacava os protestos de professores e estudantes contra a Reforma do Ensino Médio.

