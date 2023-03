Vereador do Sul quer fazer gestante ouvir coração de feto antes de aborto legal

Apoie o 247

247 - "Invocando as bênçãos e a proteção de Deus", diz o vereador Filipe Chociai (PSD), "declaro aberta a presente sessão ordinária". É assim que o presidente da Câmara de Ponta Grossa (PR) abre a sessão às segundas e quartas-feiras.

Não foi diferente nesta segunda (6) na Casa que, "em nome de Deus e em defesa da família", deve discutir uma série projetos de lei contra o aborto.

Um deles, de autoria de Leandro Bianco (Republicanos), foi aprovado em 27 de fevereiro — ainda não sancionado pela prefeita da cidade, Elizabeth Schmidt (PSD), o PL 140/2022 institui uma campanha antiaborto "Em Prol da Vida" que prevê informar o público sobre planejamento familiar, métodos contraceptivos e "efeitos psicológicos e colaterais que um aborto causa na mulher e no feto". Procurada pela reportagem, a prefeita não comentou o assunto.

De acordo com o portal UOL, tramitam outros quatro projetos contra o aborto legal, de autoria de Felipe Passos (PSDB): o PL 35/2023 quer instituir o dia do nascituro; o 36/2023, a semana do nascituro; o 37/2023 pretende tornar obrigatório que os médicos da cidade orientem a gestante a ouvir os batimentos cardíacos do feto antes do aborto; e o 38/2023 propõe afixar cartazes nos hospitais ilustrando o que acontece com o feto depois do procedimento.

