Vereador é expulso de partido por homofobia contra Paulo Gustavo

O vereador de Maripá (PR) Donaldo Seling (Cidadania-PR) foi expulso da sigla, após criticar a união entre o ex-ator Paulo Gustavo e Thales Bretas. "Não podemos perder o que há no coração de uma mãe, o que há de mais bonito de uma família unida: pai e mãe, não marido com marido ou marida com marida. Não sei como fala essa porcaria, do tanto que odeio isso…", disse

247 - O vereador de Maripá (PR) Donaldo Seling (Cidadania-PR) foi expulso do partido por causa de ofensas homofóbicas contra o ex-ator Paulo Gustavo. O Diretório Estadual do Cidadania do Paraná aprovou, na terça-feira (8), por unanimidade, o relatório da Comissão de Ética da legenda que recomendou a saída do parlamentar.

Em discurso no mês de maio, Seling criticou a união homoafetiva entre Paulo Gustavo e Thales Bretas. O relato dele foi publicado pelo site Metrópoles.

“Na minha opinião, essa coisa moderna não serve para mim. Não podemos pregar esse tipo de coisa”, disse. “Não podemos perder o que há no coração de uma mãe, o que há de mais bonito de uma família unida: pai e mãe, não marido com marido ou marida com marida. Não sei como fala essa porcaria, do tanto que odeio isso…”, complementou.

O ex-artista morreu por complicações da Covid-19 no mês passado, depois de 53 dias internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

