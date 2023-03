Vereador xenófobo presta depoimento à polícia em caso de racismo contra baianos

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel (sem partido), que é investigado por falas preconceituosas durante sessão da Câmara de Vereadores sobre trabalhadores resgatados em situação de escravidão, em depoimeno à Polícia Civil nesta quarta-feira (8), classificou suas falas xenofóbicas como um "erro", voltou a pedir desculpas pelo episódio e afirmou que o discurso foi “feito de improviso”.

O depoimento do parlamentar, que foi expulso do Patriotas, foi o último colhido antes da conclusão do inquérito. Além do vereador, outras duas pessoas foram ouvidas. Imagens e o discurso de Fantinel foram anexados ao processo. As informações são do G1.

"Ele afirmou que não teve intenção, em momento algum, de discriminar alguém. Disse também que foi um lapso, que tentou se expressar sobre o problema na contratação pelos agricultores", afirmou o delegado.

Em um vídeo divulgado pelo parlamentar nas redes sociais, logo após a repercussão do caso, Fantinel leu uma nota, encenando um choro e dizendo que os familiares sofreram “ofensas” após a divulgação do discurso na internet.

O advogado do parlamentar, Vinícius de Figueiredo, disse que o vereador está abalado psicologicamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.