Vereadora Carol Dartora diz que há espaços na Câmara de Curitiba que não estão abertos a ela

247 - A vereadora de Curitiba Carol Dartora (PT) fez um relato à TV 247 sobre o que é ser uma pessoa preta ocupando um mandato parlamentar. Ela contou que por não morar mais na periferia da capital paranaense e por hoje ter uma condição de vida melhor do que a anterior, muitas vezes tem sua representatividade questionada.

Carol, no entanto, destacou saber qual a realidade dos negros curitibanos e disse que, mesmo sendo vereadora, não faz parte da ‘oligarquia do status quo’ que domina a Câmara Municipal de Curitiba. “Além da violência política que a gente sofre, a gente sabe que existe uma manutenção do status quo nesse espaço. Todos são amiguinhos do prefeito, todos fazem reuniões, todos fazem são convidados para inaugurações, todos conseguem reuniões com as secretarias da prefeitura, coisa que não está posta para nós porque a gente não faz parte desses status quo”.

“Tem um vereador aqui que é professor, como eu, mas é um branco, da elite, da direita, e chega na Câmara de BMW. E eu falou: ‘gente, o que acontece?’. Eu sou professora e vereadora e chego na Câmara a pé. Então é isso. É da oligarquia, é desse grupo de classe, de amigos e que opera na manutenção do status quo, do qual a gente nunca vai fazer parte”, completou.

