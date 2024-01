Vereadora de Curitiba vira ré por embriaguez ao volante e desacato

Apoie o 247

247 - O juiz Lourival Pedro Chemim aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) contra a vereadora de Curitiba Maria Leticia (PV). A decisão é de 15 de dezembro de 2023 e torna a parlamentar ré por embriaguez ao volante e desacato.

De acordo com o magistrado, em declaração ao portal Banda B, “há indícios suficientes da autoria, e as materialidades delitivas estão demonstradas”.

continua após o anúncio

A vereadora, em sua defesa, diz ter uma doença neurológica chamada neuromielite óptica. De acordo com UOL, ela disse que faz quimioterapia e usa "outros vários medicamentos fortes", que, segundo ela, podem causar efeitos colaterais como sonolência, amnésia, dificuldade de fala e confusão mental.

Na noite deste sábado (25), a vereadora de Curitiba, Maria Letícia Fagundes, do Partido Verde (PV), se envolveu em um acidente de carro no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O incidente levou à sua detenção por suspeita de embriaguez ao volante e desacato pic.twitter.com/VLbWuR0WGE continua após o anúncio November 26, 2023

