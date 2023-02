Vereadora de SC registra boletim de ocorrência após ser alvo de ofensas racistas e ameaças de morte

A vereadora Ana Lúcia Martins conta que as ameças chegaram por e-mail. Mensagem trazia ofensas com teor racista, pessoais e ameaças de morte contra ela e outras autoridades edit

247 - A vereadora de Joinville Ana Lúcia Martins (PT) voltou a ser vítima de racismo. Desta vez, segundo contou a parlamentar através das suas redes sociais, as ameaças de morte de cunho racistas chegaram por e-mail.

Martins conta que na madrugada de sexta-feira (3), por volta das duas da manhã, percebeu uma mensagem em sua caixa de e-mail que lhe chamou a atenção. Um homem lhe fazia ameaças com teor racista, ofensas pessoais e ameaças de morte contra ela e outras autoridades.

"Me chamava de macaca, macaca imunda", disse a parlamentar.

A vereadora registrou um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia do Distrito Federal. Além do boletim de ocorrência, a parlamentar também entrou com manifestação no Ministério Público para que o caso seja investigado e identificada a autoria do e-mail enviado.

“Não iremos nos calar diante de ameaças e de violências como estas”, disse em vídeo divulgados em suas redes sociais.

A vereadora acredita que o e-mail ofensivo e com ameaças de morte foi motivado pelo apoio que ela manifestou, em suas redes sociais, a outra parlamentar, a vereadora Maria Tereza Capra (PT), de São Miguel do Oeste. Capra teve o mandato cassado neste sábado (4) por se posicionar contra uma saudação nazista no município durante os atos antidemocráticos. A cassação é por um processo de quebra de decoro.

