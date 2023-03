Vereadora que denuciou apologia nazista em ato bolsonarista é ameaçada de morte: 'fim igual ao de Marielle'

Apoie o 247

Maria Tereza Capra, que teve o mandato cassado após denunciar o gesto nazista durante uma manifestação bolsonarista, denunciou a ameaça à PF e ao Minist´werio dos Direitos Humanos

247 - A ex-vereadora Maria Tereza Capra (PT) recebeu uma mensagem com ameaças de morte, afirmando que ela teria o “mesmo fim” da também vereadora Marielle Franco, assassinada juntamente com o motorista Anderson Gomes, em 2018. "Seu fim tem que ser igual uma cadela que se chamava Marielle. Que as cadelas me desculpem por ofendê-las", diz o autor. A ameaça foi comunicada à Polícia Federal e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Maria Tereza Capra (PT) teve o mandato de vereadora cassado pela Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, após denunciar e repudiar uma suposta saudação nazista ocorrida durante uma manifestação bolsonarista ocorrida na cidade em 2 novembro do ano passado.

Maria Tereza também divulgou a ameaça pelas redes sociais. “Hoje recebi mais uma ameaça de morte. Pelo Instagram esse sujeito bolsonarista, evangélico, que odeia a esquerda e as mulheres não poderia ter sido mais claro: para ele, meu fim será o mesmo de Marielle. Este não é só mais um doido da internet, um antipetista, ou alguém que está defendendo a honra da minha cidade. É um cara violento, que pratica ameaças e violência política, prega o ódio à esquerda e comemora a polícia que mata. Já comuniquei à DPF e o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do MDHC. A PF e a Polícia Civil já que estão investigando outros crimes praticados contra mim. Não vão me calar!”, escreveu no Instagram

Em fevereiro, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania incluiu Maria Tereza no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas em função das ameaças que sofreu ao longo da campanha eleitoral de 2022.

