Vereadoras negras de Porto Alegre sofrem racismo na Câmara: ‘tu é minha empregada’ (vídeo)

“Não aceitaremos racismo e nazismo nesta Casa, iremos atrás de Justiça”, disse Laura Sito, do PT. Bruna Rodrigues e Daiana Santos, do PCdoB, também foram alvo de racismo de grupo antivacina que entrou com suástica na Casa edit

247 - A vereadora Laura Sito, do PT de Porto Alegre, reagiu contra o “racismo” e o “nazismo” de um grupo que invadiu a Câmara Municipal da capital nesta quarta-feira (20) carregando cartazes com suástica e agredindo os parlamentares. Uma das integrantes do grupo atacou especialmente vereadoras negras. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso será registrado por ela na manhã desta quinta-feira (21).

“Fica nítida a composição desse movimento quando as pessoas, de forma muito nítida - e temos gravações -, são racistas com as vereadoras negras desta Casa. A vereadora Bruna foi chamada de empregada e nós fomos chamadas de lixo. A vereadora Daiana também estava aqui. Enquanto uma das manifestantes dizia na nossa cara ‘eu sou linda e eu sou loira. E tu é um lixo’”, discursou Laura no plenário.

Ela fez referência às vereadoras Bruna Rodrigues e Daiana Santos, ambas do PCdoB. Em um dos vídeos, é possível ouvir o grito de “tu é minha empregada” de uma das integrantes do grupo (veja abaixo).

Além dos ataques racistas, o grupo protestava contra a vacina e contra a necessidade de um comprovante vacinal. O episódio aconteceu durante uma votação sobre o chamado ‘passaporte vacinal’, cuja proposta recebeu veto do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), apoiador de Jair Bolsonaro.

“Eu quero dizer que nós não aceitaremos racismo nessa casa. Nós chegamos aqui porque o povo negro desta cidade quer estar aqui representado, e quer estar representado com honra”, disse ainda Laura Sito.

No Twitter, ela protestou contra o resultado da votação: “Depois de bolsonaristas agredirem vereadores e levaram suásticas para o plenário, a Câmara Municipal de Porto Alegre mantém o veto de Sebastião Melo ao passaporte vacinal! Mostrando mais uma vez que esse governo tem lado, e não é o da Ciência ou mesmo da lei. O passaporte já é decreto estadual!”.

🚨 RACISTAS NÃO PASSARÃO! 🚨



Infelizmente, ouvimos hoje aqui na Câmara o que estamos acostumadas a ouvir desde muito tempo. Ser chamada de "empregada", de "lixo" é mais uma manifestação de um racismo que tenta desqualificar a todo momento a nossa chegada na Câmara! Não passarão! pic.twitter.com/B9LqvHNt3a — Bruna Rodrigues (@bru_rodrigues65) October 20, 2021

Depois de bolsonaristas agredirem vereadores e levaram suasticas para o plenário, a @camarapoa mantém o veto de Sebastião Melo ao passaporte vacinal! Mostrando mais uma vez que esse governo tem lado, e não é o da Ciência ou mesmo da lei. O passaporte já é decreto estadual! PUBLICIDADE October 20, 2021

