Vereadores de Blumenau repassarão R$ 1,3 milhão para reforço na segurança das escolas

247 - O presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira (Progressistas), informou nesta quarta-feira (5) que parlamentares destinarão R$ 1,3 milhão do fundo de construção da sede do Legislativo, para ser investido no reforço da segurança nas escolas do município, onde o homem identificado como Luiz Henrique de Lima, 25 anos, assassinou quatro crianças na cidade.

"É um momento de choque para todos nós e essa é a primeira medida que deliberamos. Os 15 vereadores e toda a estrutura da Câmara continuarão à disposição para dar suporte ao Executivo para que as ações necessárias sejam implementadas", disse Vieira.

A prefeitura estuda contratar vigilância particular armada e informou que vai implementar 125 câmeras de segurança nas escolas do município.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou um "decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho para colocar em prática uma política nacional de combate à violência nas escolas".

