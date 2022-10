Vice do PDT diz que partido sempre esteve com o PT em segundo turno

Segundo o deputado Pompeo de Mattos, a decisão sobre o que a sigla pedetista fará no segundo turno da eleição presidencial "vai ser tomada coletivamente no início desta semana" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente nacional do PDT, o deputado federal Pompeo de Mattos (RS), reforçou que o partido sempre foi aliado do PT em segundo turno. A legenda pedetista ainda não decidiu qual será a postura dos membros do partido após o resultado da eleição presidencial apontar um segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Temos que avaliar de maneira coletiva. Mas o PDT sempre esteve com o PT no segundo turno. Essa decisão, contudo, vai ser tomada coletivamente no início desta semana", disse Mattos, de acordo com relatos publicados nesta segunda-feira (3) pelo jornal O Globo.

O ex-presidente Lula teve 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.