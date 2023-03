(Vídeo) Feridos em acidente precisam de doação de sangue. Maioria das vítimas é criança

Apoie o 247

ICL

247 - A Prefeitura de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, pediu à população um mutirão para coletar sangue para as crianças vítimas do acidente entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem na manhã desta quinta-feira (9). Duas meninas morreram e 29 pessoas (a maioria crianças) ficaram feridas.

"A Prefeitura de Jandaia do Sul comunica a toda a população, que devido ao grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, 9 de março de 2023, o Hemonúcleo de Apucarana estará realizando a coleta de sangue para as vítimas amanhã, 10 de março de 2023, no Hemonúcleo localizado no endereço Rua Antônio Ostrenski, N°3, Centro de Apucarana – PR, a partir das 8:00 horas. Contamos com a colaboração de todos", disse a mensagem.

Veja o momento da batida a partir dos 19 segundos de vídeo:

URGENTE!! Mais um acidente com Ônibus escolar, hj foi no Paraná e deixou 2 crianças mortas, a pergunta é: Quando colocarão limites aos motoristas de ônibus e vans escolares? pic.twitter.com/X6P0Y5BWcS — 𝑵𝒆𝒘𝒔 𝙁50  🇧🇷🇮🇹🇵🇹 (@Fabio_F_50) March 9, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.