(Vídeo) Pastores se referem a negros como “encardidos, povo meio sujo”

247 - O pastor Rodrigo dos Santos, da Igreja Batista do Calvário, na cidade de Toledo, no noroeste do Paraná, contou como conheceu a esposa, em um culto realizado no bairro de Vila Pioneira, que ele próprio descreveu como "uma região mais pobre". Segundo o religioso, o público que frequentava o local era "(pessoal) meio moreninho, meio encardido, povo meio sujo…". A declaração foi concedida em uma live com a pastora Jéssica Maciel.

"Na região la da Pioneira a gente não via loira, como a minha esposa, né? E quando ela veio pro culto, se destacou", disse o pastor, em meio a risos de Jéssica.

Ao descrever o público dos cultos na Vila Pioneira, Rodrigo disse que era um pessoal "assim mais classe pobre…". Jéssica o interrompeu dizendo "mais moreno, queimado de sol", e riu.

Vamos deixar esses dois servos de deus famosinhos? São aqui do Paraná esses dois lixos!!!



Rodrigo dos Santos é o nome dele, Jéssica Maciel o nome dela, Pastores da Igreja Batista do Calvário, em Toledo PR#racistasnaopassarão pic.twitter.com/1OsrrVHf6k — Caroline Barros 🏴 (@calubarros13) June 17, 2020

