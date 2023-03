(Vídeos) Presidente do Inter diz que sua família foi ameaçada de morte: 'já encaminhei para a polícia'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, disse que a família dele recebeu ameaças de morte após a confusão no estádio Beira-Rio, que teve início após o jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias do Sul-RS. O Inter foi eliminado nos pênaltis.

"Do ponto de vista pessoal, da minha família, tem sofrido ameaças de morte todos os dias, a partir desse momento. De ontem à noite. Já encaminhei isso tudo para a polícia. (Ameaças) pelo telefone, descobrem os telefones das pessoas, não é nem em rede social. Isso não cabe mais hoje, em um mundo muito mais civilizado, com ações como essa de barbárie. Cabe a todos, aos dirigentes, aos jogadores, darem exemplo, a imprensa nos ajudar nisso, trazendo esse tema, para que a gente não leve isso ao extremo porque o jogo é dentro das quatro linhas, futebol é uma paixão, mas ela não pode transpor isso. A gente precisa olhar para isso com outro olhar", disse Barcellos.

"As imagens que ficam também, imagens ruins, imagens totalmente reprovadas, do que aconteceu ontem em termos de violência. Inadmissível que sujeitos ainda, por mais que sejam torcedores, que se digam torcedores, de quaisquer clubes do Brasil ou do mundo, protagonizem atitudes como aquela. A gente também condena a briga entre jogadores e provocações, o futebol há muito tempo reproduz isso, volta e meia em alguns eventos, e a gente precisa dar exemplo. Óbvio que o Internacional não aprova isso", continuou.

"No caso do torcedor, nós já identificamos o torcedor, todas as suas identificações já foram encaminhadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente porque é também a quem cabe avaliar isso. Ele era sócio do clube, já está suspenso por tempo indeterminado, o seu acesso ao Beira-Rio ou qualquer dependência do clube, e vamos trabalhar que este fato que ocorreu seja punido de forma exemplar, para que isso não aconteça com uma criança de colo, que torna ainda mais chocante a imagem", complementou.

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, fala sobre a confusão de ontem no Beira Rio pic.twitter.com/Qx9SzJYRFz March 27, 2023





Jogadores do Internacional cobrando respeito aos jogadores do Caixas.



Afirmando que os jogadores adversário não pode comemorar a classificação, tem que respeitar.



Se os jogadores do Internacional não querem que os jogadores adversários comemorem, é só pic.twitter.com/Z3zFjwT8Pg… — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.