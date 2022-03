Vigília Lula Livre "lavava minha alma", diz ex-presidente

Apoie o 247

ICL

247 - Após se encontrar na última sexta-feira (18) com participantes da Vigília Lula Livre, que estiveram por 580 dias diante da Polícia Federal em Curitiba em apoio ao ex-presidente Lula (PT) enquanto ele esteve preso injustamente, o petista relembrou nesta segunda-feira (21) o apoio que recebeu durante aquele período.

O "bom dia", "boa tarde" e "boa noite, presidente Lula", tradicionalmente entoado pela vigília ao longo do cárcere do petista, "lava sua alma", disse o ex-presidente. "Vocês não tem noção do quanto lavava a minha alma escutar o bom dia, boa tarde e boa noite ditos pela vigília. Esses três gestos simples, que às vezes não damos valor no dia a dia, vão ficar para sempre na minha cabeça. Bom dia e boa semana!", escreveu pelo Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: