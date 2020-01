Vítima pede para beijar réu antes de condenação por tentativa de assassinato

247 - A vítima de uma tentativa de assassinato pediu autorização ao juri em um Tribunal em Venâncio Aires para beijar o agressor e dizer que o perdoava, logo após o depoimento. Segundo o advogado Jean Severo, que defendeu o réu, a atitude foi inusitada, mas auxiliou a defesa.

O site Gaúcha Zero Hora relata que "um homem acusado de tentar assassinar a namorada, em agosto de 2019, foi condenado a sete anos de prisão pelo Tribunal do Júri em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na tarde desta terça-feira (28). Lisandro Rafael Posselt, 28 anos, estava preso desde o dia seguinte ao crime, mas vai permanecer em liberdade, pois não possui antecedentes e a pena foi menor do que oito anos."

A matéria ainda acrescenta que: "Lisandro foi condenado a cinco anos por tentativa de feminicídio privilegiado, por agir sob forte emoção (o que diminui a pena), mas com qualificadora de recurso que dificultou defesa da vítima. Os outros dois anos da pena foram pelo porte ilegal de arma. Três dos quatro jurados votaram pela absolvição."