Vítimas do ataque a creche de Blumenau tinham entre 4 e 7 anos

247 - A Polícia Civil confirmou ao NSC a identidade das quatro vítimas do ataque a uma creche em Blumenau. Todos eles eram alunos da creche, com idades entre 4 e 7 anos.

As vítimas são:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha - 4 anos

Larissa Maia Toldo - 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos

Inicialmente, a polícia relatou que um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, no bairro da Velha, na Rua dos Caçadores, atacando crianças com golpes de machadinha.

Quatro crianças morreram e pelo menos outras quatro ficaram feridas, sendo levadas para o Hospital Santo Antônio. O autor do crime se entregou pouco depois no batalhão da Polícia Militar, localizado a três quilômetros de distância da escola onde ocorreram as mortes. A investigação está sendo conduzida pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic).

