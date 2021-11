Voto de Rogério Carvalho a favor do orçamento secreto é "fato grave", diz Gleisi

Ainda de acordo com a presidente do PT, o voto de Rogério Carvalho "não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre questão fundamental para o país" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) assina uma nota divulgada pelo partido nesta terça-feira (30) na qual declara que a legenda "defende a transparência, a publicidade e a responsabilidade com o país na destinação de emendas orçamentárias, na mesma linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo ao relator do Orçamento dispor de recursos bilionários para distribuir aos parlamentares".

A nota se deve ao fato de o senador Rogério Carvalho (PT-SE), contrariando orientação do partido, ter votado a favor do Projeto de Resolução que altera as regras das emendas de relator no Orçamento (emendas RP9), conhecidas como "orçamento secreto".

O parlamentar foi muito criticado e alegou ter votado a favor da "institucionalidade do Senado", e não do "orçamento secreto".

PUBLICIDADE

"O voto isolado do senador é um fato grave, que não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre questão fundamental para o país", diz a nota assinada por Gleisi.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE