Zé Trovão é diplomado deputado usando tornozeleira eletrônica

O bolsonarista, filiado ao PL-SC, participou de protestos favoráveis a um golpe no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Eleito deputado federal por Santa Catarina, Marcos Antônio Pereira Gomes (PL-SC), conhecido como Zé Trovão, foi diplomado nesta segunda-feira (19) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) e foi à cerimônia usando tornozeleira eletrônica.

O bolsonarista teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 3 de setembro do ano passado após um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Trovão participou de protestos favoráveis a um golpe no Brasil.

Após o mandado de prisão, o bolsonarista fugiu para o México, mas se entregou em 26 de outubro depois que Moraes deu a ele o direito à prisão domiciliar. Em fevereiro deste ano, o ministro decidiu que Trovão poderia sair da prisão domiciliar, mas com o uso de tornozeleira eletrônica.

Zé Trovão, ídolo dos bolsonaristas, utilizando tornozeleira eletrônica durante diplomação para deputado. pic.twitter.com/6BLPfB3Kz8 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) December 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.