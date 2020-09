Zeca Dirceu: o presidente que queremos foi convidado pela ONU e o que temos no Brasil virou piada mundial

"O presidente que queremos: ONU convidou Lula pra discursar", escreveu, no Twitter, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) em referência à participação do ex-presidente em evento sobre educação marcado para esta quinta-feira (24). O parlamentar fez um comparativo com a fala de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. "Piada mundial" edit

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) destacou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um discurso no Webinário "Educação e as Sociedades Que Queremos", evento com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). Também criticou Jair Bolsonaro pelas falsas informações em discurso (virtual) na Assembleia Geral da ONU.

"O presidente que queremos: ONU convidou Lula pra discursar. O presidente que temos: Piada mundial, fake news, auxílio de US$ 1.000, índio incendeia Amazônia e Pantanal, floresta é úmida e não pega fogo", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com a relatora da ONU para o Direito à Educação, Koumbou Boly Barry, "a experiência do Brasil na educação interessa ao mundo". Lula, disse ela, foi um presidente "que colaborou e colabora para o progresso mundial, fortalecendo laços entre povos".

Já Bolsonaro culpou índios pelas queimadas no Brasil, disse que na Floresta Amazônia não há fogo porque ela é úmida, e acusou a Venezuela de cometer crime no derramamento de óleo nas praias do Nordeste.

Em seu discurso, ele atacou a imprensa pela cobertura da pandemia da Covid-19. Bolsonaro ainda virou meme na internet após ter dito que o governo concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente US$ 1.000 para 65 milhões de pessoas.