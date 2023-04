'A indústria virou pó': agro e mineração superam manufatura no Brasil

Apoie o 247

247 - O Brasil está indo na direção oposta do restante do mundo, tornando-se mais dependente da agropecuária e da mineração, e menos tecnológico. Esse processo de "reprimarização" da economia já vinha ocorrendo desde meados dos anos 2000, mas dados recentes divulgados pelo IBGE indicam que agora abrange toda a estrutura produtiva do país.

Em 1995, a indústria de transformação representava cerca de 16,8% do PIB brasileiro, mais de 10 pontos percentuais acima da soma do peso da agropecuária e da mineração (6,5%) na economia.

No entanto, essa diferença foi diminuindo ao longo dos anos, devido à desindustrialização e à crescente demanda da China por bens primários.

Agora, em 2021, impulsionado pela alta nas commodities em meio à pandemia e à Guerra da Ucrânia, o setor primário superou a indústria de transformação no PIB brasileiro pela primeira vez em décadas.

Essa tendência continuou em 2022, e de acordo com o economista Paulo Morceiro, pesquisador na Universidade de Joanesburgo (África do Sul), representa um retrocesso para o país: "a indústria brasileira virou pó".

