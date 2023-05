Alckmin: cooperação com China é promissora

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do país, Geraldo Alckmin, disse que a cooperação sino-brasileira é altamente complementar e mutuamente benéfica, com perspectivas muito amplas.

"O encontro do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente chinês, Xi Jinping, bem como os acordos comerciais alcançados, criaram muitas oportunidades para fortalecer ainda mais os laços comerciais entre os dois países", destacou Alckmin, em uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China, no dia 27.

Segundo o vice-presidente do Brasil, a China já é o país parceiro mais importante do Brasil em negócios e investimentos.

Alckmin afirmou que o potencial para a cooperação bilateral é enorme em energias renováveis, como as de fonte solar e eólica, em indústrias de saúde, automóveis, alimentos, transporte e aeroespaço e em produtos da agricultura.

