BNDES aprova exportação de aeronaves da Embraer junto a banco africano Afrexim

BNDES - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estruturou a primeira operação tendo como devedor o African Export-Import Bank (Afrexim), instituição multilateral africana sediada no Cairo, para exportação de três aeronaves da Embraer. O financiamento se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, no valor de cerca de R$ 250 milhões, em favor da Embraer.

O Afrexim financiará a empresa de arrendamento de aeronaves egípcia CIAF para aquisição dos aviões da Embraer e a CIAF, por sua vez, os alugará para a aérea Egypt Air, que os subarrendará para sua subsidiária Air Cairo. Os países africanos têm se mostrado um mercado emergente promissor para compra de aeronaves. Esta é a primeira operação estruturada entre o BNDES e o Afrexim.

“A parceria estratégica do BNDES com o Afrexim é fundamental para impulsionar as exportações de aeronaves e outros produtos brasileiros, destacando-se como um canal de grande importância para alavancar negócios no continente africano”, afirma José Luís Pinho Leite Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

"A operação com o BNDES e o Afrexim abre novas oportunidades para a Embraer na África. Estamos muito satisfeitos em avançar com o acordo em um mercado com grande potencial de crescimento", afirma Antonio Garcia, CFO da Embraer.

O apoio do BNDES às exportações da Embraer foi iniciado em 1997 e provê condições de competitividade similares às de suas concorrentes internacionais, que também contam com financiamentos dos bancos de desenvolvimento e agências de crédito à exportação (Export Credit Agencies) dos seus respectivos países. Desta forma, o exportador brasileiro pode concorrer em igualdade de condições com os fabricantes estrangeiros.

Sobre a Embraer - Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sobre o Afrexim - Trata-se de uma instituição financeira multilateral pan-africana mandatada para financiar e promover o comércio intra e extra-africano, sediada no Cairo, Egito. Foi criado em 1993 por governos africanos, investidores privados e institucionais africanos e investidores não africanos, e iniciou suas operações em setembro de 1994. Tem como missão ser um centro de excelência em questões comerciais africanas e propulsora da expansão, da diversificação e do desenvolvimento do comércio africano. O Afrexim busca soluções de financiamento que apoiem a transformação da estrutura do comércio africano, acelerando a industrialização e o comércio intra-regional, com objetivo de impulsionar assim a expansão econômica da África.

