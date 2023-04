BNDES repudia má-fé da imprensa neoliberal

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repudiou a má-fé da imprensa neoliberal ao tratar do acordo entre a instituição financeira e o China Development Bank (CDB) para projetos de infraestrutura e economia verde no Brasil.

O BNDES reitera que no passado recente o Brasil estava isolado e sem condições de parcerias internacionais para atrair mais investimentos e gerar boas condições para financiamentos em setores prioritários para o desenvolvimento econômico do País, como é o caso da linha de R$ 6,5 bilhões.

O site Antagonista citou um economista para defender que o BNDES deveria deixar de financiar o crescimento do País e que a política econômica do governo deve pautar-se no que pensa o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

