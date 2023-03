Brasil aumentou corrente de comércio, mas vende menos produtos com valor agregado

Apoie o 247

ICL

Agência Fiesp - A balança comercial brasileira de 2022 foi o principal tema da reunião do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da Fiesp, realizada na quarta-feira (22/3). “Estamos no caminho certo, com crescimento nas exportações e importações, ainda que o saldo tenha tido alta de apenas 0,6% em 2022”, disse o presidente do Coscex, Jackson Schneider. As exportações e as importações cresceram 19,1% e 24,3%, respectivamente.

O perfil da pauta de exportações e importações foi outro ponto abordado por Schneider. “Cada vez mais, importamos mais e exportamos menos produtos de maior valor agregado”, explicou. A balança comercial de manufaturados apresentou déficit de US$ 128 bilhões e revela um quadro que requer atenção. “Isso fragiliza o país, porque constrói enorme dependência”.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações de produtos manufaturados. Os EUA compram 70% das aeronaves fabricadas no Brasil e representam 11% do total das exportações brasileiras. Os principais manufaturados que vão para fora do país são os óleos combustíveis, a alumina calcinada, aeronaves, querosene de aviação e automóveis de passageiros.

Schneider anunciou a criação de um grupo de trabalho que se debruçará sobre o comércio com a Argentina. Em especial, serão analisados mecanismos bilaterais destinados ao financiamento das exportações, de modo a tornar mais fluida a relação comercial do país com o Brasil.

Também participou da reunião do Coscex o superintendente do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Fiesp, Antonio Carlos Costa, que fez análise da nova estrutura internacional do governo federal. Sobre o novo rearranjo, Costa disse que o corpo técnico é composto por pessoas experientes, que poderão contribuir para melhorar o ambiente de negócios.

A Secex contará com cinco departamentos, sendo o de Promoção das Exportações, recém-criado, o responsável pela formulação e implementação de ações de apoio às exportações e de capacitação do comércio exterior.

O superintendente relatou os esforços do Derex para apoiar as empresas e disse que o departamento está empenhado na construção de uma plataforma de dados que auxiliará os que desejam participar do comércio exterior com mais eficiência. “A expectativa de lançamento da nova ferramenta é o mês de junho”, previu Costa.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.