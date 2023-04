Cadeia produtiva da moda tem papel importante no desenvolvimento econômico do estado de São Paulo

Com mais de meio milhão de empregos, o Commoda e o Senai-SP desenvolvem estudo de impacto. Uma versão preliminar foi apresentada durante encontro do Commoda edit

Agência Fiesp - No encontro do Comitê da Cadeia Produtiva da Moda (Commoda) da Fiesp, realizado nesta terça-feira (4/4), foi apresentado estudo preliminar do Senai-SP com dados parciais que dimensionam a cadeia, a nível estadual e também nacional. Mais de 70 atividades econômicas e 180 produtos foram considerados, além de números do mercado de trabalho formal, regime tributário, ICMS, faturamento e dados de exportação relevantes de parceiros como Canadá, EUA, Índia, China, Argentina.

Há mais de 420 mil CNPJs ativos no setor, um universo composto por micro e pequenas empresas, em sua maioria. São Paulo concentra 25% deles, ou 110 mil CNPJs. No Brasil, são 1 milhão e 896 mil trabalhadores, e, no recorte de São Paulo, 487 mil empregos, sendo 293 mil na indústria e 193 mil nas atividades de comercialização e distribuição, segundo dados apresentados por Marcello Souza, supervisor de inteligência de mercado do Senai-SP.

O desenvolvimento desse estudo, com dados setoriais macro, permitirão a melhora da performance das empresas e uma análise da cadeia produtiva.

Também foi apresentado por Ambra Nobre Sinkoc, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), que agrega fornecedores, um case da indústria óptica de combate à pirataria, tendo em vista a Lei da propriedade intelectual, um trabalho que se alinha ao desenvolvido com o departamento de Defesa e Segurança (Deseg) da Fiesp. A Abióptica representa 95% de todas as marcas comercializadas no mercado brasileiro.

Incentivadora da inovação, Ambra apresentou uma plataforma tecnológica que utiliza a Inteligência Artificial com a finalidade de combater a pirataria e a ilegalidade e possibilita que se ganhe escala.

O setor óptico está entre os 10 maiores setores pirateados. Com a pandemia de Covid-19, houve um boom de vendas on-line e o comércio ilegal proliferou nas redes sociais também. Tornou-se, assim, impossível, realizar o combate individualizado.

Para se ter ideia, em 2021, houve, por parte do setor ótico, 85 vezes mais notificações extrajudiciais, e com as ações feitas, 5,8 milhões de consumidores foram protegidos de produtos piratas. Nesse ano, o setor registrou um recorde em função do monitoramento: a redução de quase R$ 2 bilhões nas perdas para a pirataria do setor.

Já em 2022, 284 vezes mais notificações extrajudiciais e 10,4 milhões de consumidores protegidos. Em 2023, 17 milhões de consumidores protegidos e o saldo de 50 colaboradores atuando na plataforma.

Entre os produtos mais visados pela pirataria, vestuário, celulares, brinquedos, bebidas alcoólicas, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, defensivos agrícolas, material esportivo, cigarros, óculos, PCs e perfumes importados, por exemplo. Esse mercado ilegal somou R$ 410 bilhões em 2022. “Se a pirataria no setor óptico não existisse, o faturamento do setor, no mínimo, dobraria”, concluiu Ambra.

