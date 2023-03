CNI alerta para a relevância de investimentos em pesquisa e inovação tecnológica

Apoie o 247

247 - O Brasil ocupa o 54º lugar no ranking do Índice Global de Inovação, que avalia a qualidade, a oportunidade e o volume de recursos investidos em 132 países na área de inovação tecnológica aplicada a setores produtivos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em 2011, o País estava em 47º lugar nesse ranking, melhor posição brasileira obtida até aqui.

“A decisão de investir em inovação tecnológica, em pesquisa, não é apenas da indústria”, alerta Gianna Sagazzio, diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o programa ‘Diálogos com a Indústria’ que você pode assistir clicando no link abaixo. “É preciso que os governos em suas diferentes esferas, os políticos no Parlamento, estejam alertas para isso. Assim como a Academia”. Na entrevista, Sagazzio ainda deixou claro que eventuais ranços e atritos verificados no passado entre o setor industrial e núcleos de pesquisa e de investigação tecnológico em universidades e institutos federais já não se fazem mais presentes. “Ficou no passado. Há uma compreensão global da importância desses investimentos e desses avanços”, diz ela.

