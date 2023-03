CNI lança Agenda Legislativa da Indústria no Congresso Nacional nesta terça

Documento reúne os temas prioritários da indústria em debate no Legislativo. A solenidade de lançamento está marcada para às 10h no Plenário da Câmara dos Deputados edit

Da Confederação Nacional da Indústria - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança nesta terça-feira (28) a Agenda Legislativa da Indústria 2023, em Sessão Solene Conjunta do Congresso Nacional. A cerimônia está marcada para às 10h, no Plenário da Câmara dos Deputados, e terá as presenças do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, de representantes de federações estaduais e de associações setoriais da indústria, além de senadores e deputados. O documento reúne projetos de interesse do setor industrial que tramitam no Poder Legislativo, com impacto para o desenvolvimento social e econômico do país.

Em sua 28ª edição, a Agenda Legislativa é o principal canal de interlocução da indústria brasileira com o Congresso Nacional e a sociedade civil. O documento lista as propostas de interesse do setor industrial em tramitação no Legislativo, oferece um resumo de cada proposição e traz a posição da indústria quanto a seu teor, seja convergente ou divergente.

