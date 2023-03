Fábricas da Volkswagen e GM concedem férias coletivas para cinco mil funcionários no Vale do Paraíba

Apoie o 247

247 - A partir desta segunda-feira (27), as montadoras Volkswagen e General Motors (GM) concederão férias coletivas a cerca de cinco mil trabalhadores em suas fábricas localizadas em Taubaté e São José dos Campos, interior de São Paulo.

Devido à desaceleração do mercado, as montadoras no país anunciaram a redução na produção e afastamento de funcionários para os meses de março e abril. As paralisações também estão ocorrendo nas unidades da Hyundai em Piracicaba, na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e na Stellantis em Goiana, Pernambuco, que abrange marcas como Fiat, Peugeot e Citröen.

De acordo com reportagem do G1, a Volkswagen inicialmente, afastará cerca de dois mil funcionários da fábrica de Taubaté por um período de 10 dias. Após esse período, outros 900 funcionários serão submetidos a um novo período de férias coletivas e só retornarão ao trabalho após o feriado de Tiradentes.

De acordo com a fabricante, a medida tem como objetivo a manutenção da linha de produção da unidade e ainda a instabilidade na cadeira de fornecimento de componentes, como por exemplo os semicondutores, destaca a reportagem.

Já na General Motors, a medida atingirá três mil funcionários da unidade de São José dos Campos (SP) - cerca de 80% da área de produção. O retorno está previso inicialmente para o dia 13 de abril.

