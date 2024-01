Federação Única dos Petroleiros (FUP) celebra retomada estratégica na Refinaria Abreu e Lima (Rnest)

Apoie o 247

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) recebeu com entusiasmo a iniciativa do governo federal de retomar as atividades da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Em uma cerimônia de grande expectativa, o presidente Lula e Jean Paul Prates, presidente da Petrobrás, estarão presentes no reinício dos investimentos na Rnest, localizada em Ipojuca, Pernambuco, nesta quinta-feira, 18.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), destaca a importância desse passo para o resgate de um projeto estratégico. “A retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) representa o resgate de um projeto estratégico para o país e importante passo para o desenvolvimento econômico da região nordeste, com geração de emprego e renda. Com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, o compromisso de concluir a Rnest se torna uma realidade e marca o início de uma nova etapa na história da refinaria”, destacou.

A Rnest, concebida durante o primeiro mandato de Lula, teve sua operação parcial iniciada em 2014, mas foi abruptamente interrompida devido à operação Lava-Jato, que impactou os investimentos no país. Agora, após mais de uma década de estagnação, a retomada das obras, incluindo a construção do segundo trem, está alinhada ao planejamento estratégico da Petrobrás para 2024/2028, conforme anunciado por Jean Paul Prates em novembro passado.

Bacelar destaca que a FUP incluiu as demandas dos petroleiros no programa do governo Lula, durante o período de transição em 2021. A nova gestão da Petrobrás não só prevê o aumento de investimentos no parque industrial de processamento de combustíveis, mas também suspendeu as privatizações de refinarias.

Os investimentos previstos para a conclusão da Rnest totalizam cerca de R$ 6 bilhões, visando aumentar a capacidade de processamento para 260 mil barris de petróleo por dia, com a expectativa de gerar aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos. Bacelar destaca a importância da refinaria para a segurança do abastecimento interno de combustíveis e seu papel fundamental na condução da política de preços da Petrobrás para os consumidores brasileiros.

A Rnest, considerada a mais moderna refinaria da Petrobrás, foi projetada com dois conjuntos de unidades de refino independentes, proporcionando flexibilidade na utilização de diversos tipos de petróleo com alta confiabilidade operacional. Com foco principal na produção de diesel (70%), a refinaria também processa nafta, óleo combustível, coque e GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), atendendo a rigorosos padrões internacionais, como o Diesel S-10, que reduz significativamente as emissões de material particulado e óxidos de nitrogênio.

