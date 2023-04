Governo quer selar acordo Mercosul-União Europeia neste semestre e acelerar "neoindustrialização" do Brasil

Secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa diz que "o acordo já evoluiu bastante" edit

247 - Em Lisboa, Portugal, o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, declarou que o governo brasileiro espera finalizar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) ainda neste semestre. "O acordo já evoluiu bastante e a expectativa é que fecha este ano. Nosso desejo (do Brasil) é fechar neste semestre", afirmou Rosa ao jornal O Globo.

Durante a Cúpula realizada ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que faltam apenas alguns detalhes para concluir o acordo. Segundo Rosa, questões trabalhistas são entraves: "falta equilíbrio nas condições sugeridas pela UE e os atores do Mercosul. Na hora de fechar acordo, temos que pensar igual na questão de proteção ao trabalhador, legislação que o Brasil já cumpre, por exemplo. Mas precisamos que os demais (países) concordem e estamos perto disso".

Apesar das exigências ambientais conhecidas da UE, o secretário está confiante de que o acordo será concluído nos próximos meses. "Estas exigências nas questões ambientais, dá para superar, porque são fruto do desconhecimento do que já realizamos (neste governo) em termos de legislação ambiental (...) Estas questões ambientais, eu não posso dizer que são barreiras para impedir o acordo, mas muitas vezes são barreiras alfandegárias e aduaneiras. Na proteção agrícola, muito embora seja compreensível, todos querem proteger o seu, mas isso não se justifica quando vemos os dados"

A comitiva segue para a Espanha, que, junto de Portugal, será uma importante parceira para fechar o acordo. Segundo o secretário, o acordo faz parte do projeto de "neoindustrialização" do Brasil.

