Indústria da transformação segue estável em fevereiro em trajetória de desaceleração, diz CNI

Da Confederação Nacional da Indústria - A indústria de transformação perdeu fôlego na passagem de janeiro para fevereiro deste ano, de acordo com os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa, com empresas que correspondem a cerca de 95% do PIB industrial, aponta uma trajetória de desaceleração nos seis fatores analisados: faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego, massa salarial, rendimento e utilização da capacidade instalada.

De acordo com economista da CNI Larissa Nocko, a indústria vinha dando sinais de desaceleração nos últimos meses de 2022 e, em fevereiro, os indicadores registraram uma misto de estabilidade e recuo.

“Essa perda de fôlego da atividade industrial reflete o período prolongado de convivência com juros altos, agravado pela incerteza que marcou os últimos meses e que vem penalizando os investimentos produtivos”, explica a economista.

O faturamento real da indústria registrou recuo de 0,1% em fevereiro de 2023 em comparação com janeiro. A queda representa uma continuidade da trajetória de queda gradual do indicador iniciada no segundo semestre de 2022. Apesar disso, houve crescimento de 1,4% no indicador, na comparação com fevereiro de 2022.

O emprego indicou estabilidade em fevereiro, depois de quatro meses de altas moderadas. Na comparação com fevereiro de 2022, foi registrado crescimento de 0,7%. As horas trabalhadas na produção permaneceram estáveis pelo segundo mês consecutivo. Em relação a fevereiro de 2022, o indicador cresceu 0,9%.

A massa salarial real dos trabalhadores da indústria recuou 1,3% em fevereiro de 2023 na comparação com janeiro, na série livre de efeitos sazonais. Na comparação com fevereiro de 2022, o crescimento alcança 4,4%. O rendimento médio real caiu 1,2% entre fevereiro e janeiro deste ano.

Utilização da capacidade instalada segue em queda

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou 0,2 ponto percentual em fevereiro de 2023, em relação a janeiro. A queda é a terceira consecutiva, e mantém a UCI em uma trajetória de queda gradual que se iniciou ainda em 2021 e durou por todo o ano de 2022. Na comparação com fevereiro de 2022, a queda é de 2,2 pontos percentuais.

O que é indústria de transformação?

A indústria de transformação é aquela que transforma matéria-prima em um produto final ou em um intermediário, que vai ser novamente modificado por outra indústria. Os materiais, substâncias e componentes usados por essas indústrias são provenientes de produção agrícola, mineração, pesca, extração florestal e produtos de outras atividades industriais.

