Investimentos em energia limpa no Nordeste ultrapassarão os R$ 120 bi

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, divulgou na sexta-feira (5) o Plano de Investimento em Transmissão de Energia para a região Nordeste, que permitirá a instalação de uma capacidade de geração renovável de até 30 Giga Watts (GW), resultando em mais de R$ 120 bilhões em investimentos privados na área de geração renovável.

Silveira afirmou que atua sob as ordens do presidente Lula, de "transformar o Nordeste no maior celeiro de energia limpa e renovável do mundo".

"Estamos focados integralmente nessa tarefa. Trabalhamos para viabilizar esse potencial incrível de 30 gigawatts de geração renovável, o que deverá destravar mais de R$ 120 bilhões em investimentos privados na área de geração renovável", disse Silveira, em encontro do Consórcio dos Governadores do Nordeste, no Ceará.

A pasta também confirmou a realização de leilões de linhas de transmissão de energia. O aporte previsto é de R$ 36 bilhões em lotes já para este ano e mais R$ 20 bilhões em 2024, segundo ministro.

O primeiro leilão de transmissão deste ano, já marcado para 30 de junho, oferecerá ao mercado nove lotes, envolvendo um total de 6,1 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e investimentos de 15,8 bilhões de reais.

Uma segunda licitação, prevista para o mês de outubro, deverá ser a maior já realizada no país, com previsão de 19,7 bilhões de reais em investimentos. Serão oferecidos apenas três lotes, com destaque para um linhão em corrente contínua, com quase 16 bilhões de reais em aportes estimados.

Os empreendimentos são vitais para aumentar o escoamento da energia gerada no Nordeste e em Minas Gerais, regiões de maior expansão das fontes eólica e solar.

O mercado aguardava ainda uma definição sobre um terceiro leilão neste ano, em dezembro, mas algumas empresas do setor já vinham apontando problemas que poderiam surgir com o desenvolvimento simultâneo de um volume grande de projetos. (Com Reuters).

