Marcelo Zero: parte dos lucros das grandes empresas deve ser investido na reindustrialização e na transição ecológica

247 - O sociólogo Marcelo Zero criticou a 'megadividendo' prometido pela Petrobrás a seus acionistas, no valor de R$ 215,7 bilhões, referente a 2022. "O presidente Lula tem toda razão quando reclama da distribuição dos dividendos multibilionários da Petrobras", disse ele sobre as declarações de Lula cobrando mais investimentos da companhia.

>>> Reserva de dividendos da Petrobrás pode ser usada para investimento, diz Prates

Zero lembrou que o Brasil tem setores que geram grandes excedentes, como o setor financeiro, o agronegócio e o setor de petróleo e gás. "Se parte desses grandes excedentes não for investida na economia brasileira, particularmente na reindustrialização e na transição ecológica, o Brasil não crescerá e se desenvolverá. Seremos sempre um desigual e atrasado Fazendão. Essa é uma discussão que o Brasil tem de enfrentar", afirmou Marcelo Zero.

