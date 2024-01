"Não tem desenvolvimento forte sem uma indústria forte", diz Alckmin

"Presidente Lula é um homem compromissado com a indústria", afirmou o vice-presidente no lançamento da Nova Indústria Brasil edit

247 - No lançamento da nova política industrial brasileira no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (22), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que uma indústria forte é vital para o crescimento do país, e garantiu que o presidente Lula (PT) sabe disso e tem "compromisso" com o setor.

"Presidente Lula é um homem compromissado com a indústria, porque sabe que não tem desenvolvimento mais forte sem ter uma indústria forte. Aliás, sua origem é a indústria. Trabalhador da indústria, diplomado pelo Senai, se acidentou em uma indústria metalúrgica, líder dos trabalhadores do setor industrial", afirmou, antes de detalhar uma série de iniciativas tomadas pelo governo ao longo de 2023 em benefício da indústria.

Na reunião desta segunda, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) vai discutir e aprovar a nova política industrial brasileira, que traça as diretrizes para o desenvolvimento do setor até 2033. O anúncio representa uma iniciativa robusta para impulsionar a reindustrialização do Brasil, fortalecendo sua posição como potência industrial global.

Sob a liderança do economista Aloizio Mercadante, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desempenhará um papel crucial nesse processo. Com a responsabilidade de fomentar e viabilizar investimentos, o BNDES buscará direcionar recursos de forma eficiente para setores estratégicos, promovendo geração de empregos, inovação e competitividade. A expectativa é que essa ação do BNDES, aliada à implementação da Nova Indústria Brasil, crie um ambiente propício para o crescimento econômico sustentável.

A reunião do CNDI, culminando com a entrega do plano de ação para o período 2024-2026, sinaliza um compromisso de longo prazo com a reindustrialização, indicando um passo significativo em direção ao fortalecimento da base industrial brasileira e à promoção do desenvolvimento nacional.

