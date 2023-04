Presidente da Fiesp diz que Haddad prometeu criar 'Plano Safra para a indústria'

Apoie o 247

247 - O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, afirmou nesta segunda-feira (3) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu a criar uma espécie de Plano Safra para o setor da indústria de transformação.

Segundo Josué Gomes, a promessa do ministro foi expressada em uma carta. "Ele se comprometeu a colocar na próxima LOA (Lei Orçamentária Anual), trazendo recursos para a indústria de transformação", afirmou o presidente da Fiesp, conforme o jornal Valor Econômico.

O próprio Josué Gomes defendeu a implementação de um mecanismo equivalente ao Plano Safra. "É inconcebível que a gente não possa ter algo semelhante. Por que tem no setor agrícola e não tem algo equivalente para a indústria de transformação?", disse.

O presidente da Fiesp listou ainda outros três tópicos que, segundo ele, Haddad se comprometeu a apoiar: a implementação de um sistema de depreciação super acelerada (quando a empresa contabiliza um valor de desgaste de maquinário acima do usual), o que, segundo ele traria maior retorno aos investimentos e permitiria aumento do investimento em bens de capital; apoio à aprovação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) no Congresso, o principal item da reforma tributária; e comprometimento com a queda da Selic, "ainda que seja uma questão do Banco Central".

