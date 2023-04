Shell assina acordo com SENAI para produzir etanol com planta usada para fazer tequila

Com investimento de aproximadamente de R$ 100 milhões, o BRAVE é financiado pela Shell Brasil. Serão construídas plantas-piloto no SENAI CIMATEC Park, em Salvador edit

Da Confederação Nacional da Indústria - A Shell Brasil e o SENAI CIMATEC fecharam acordo de parceria para iniciar nova fase do programa BRAVE (Brazilian Agave Development – Desenvolvimento de Agave no Brasil). O programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tem como objetivo explorar o potencial do Agave como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos no sertão nordestino. A nova etapa do BRAVE prevê o desenvolvimento de tecnologias de mecanização para o plantio e a colheita (BRAVE Mec) e de processamento de diferentes espécies de Agave (BRAVE Ind). Ambas as frentes de atuação vão correr simultaneamente, ao longo de cinco anos.

A cerimônia de lançamento ocorreu dia 13 de abril em Conceição do Coité, município considerado ‘coração’ da região sisaleira da Bahia. O SENAI CIMATEC se soma à parceria já firmada, desde novembro de 2022, entre a Shell e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para desenvolver soluções biológicas para aumento da produtividade do Agave (BRAVE Bio).

Com investimento de aproximadamente de R$ 100 milhões, o BRAVE é financiado pela Shell Brasil, utilizando recursos oriundos da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

“Dentro da estratégia da Shell ‘Impulsionando o Progresso’ temos quatro pilares: gerar valor para acionistas, impulsionar vidas, respeitar a natureza e zerar emissão líquidas de carbono, e o BRAVE consegue entregar resultados em todos os pilares. É um projeto realmente diferenciado, inovador e transformacional”, avalia Alexandre Breda, gerente de Tecnologia de Baixo Carbono da Shell Brasil.

Atualmente, a Shell Brasil investe cerca de R$ 600 milhões em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no país, sendo 30% dessa verba destinada a iniciativas para a transição energética, como é o caso do programa BRAVE.

BRAVE Mec

O BRAVE Mec vai gerar soluções tecnológicas para processos que hoje são executados de forma manual ou utilizando implementos de baixo nível tecnológico. “No caso do plantio, vamos partir de um equipamento que já existe comercialmente e fazer adaptações para que funcione com as mudas de Agave. No caso da colheita, vamos desenvolver um equipamento específico para o Agave que será testado no campo experimental”, comenta Sindelia Azzoni, pesquisadora de Bioprocessos da Shell.

BRAVE Ind

O BRAVE Ind prevê desenvolver a rota de processamento do Agave para obtenção do etanol de primeira e segunda gerações, biogás, além de coprodutos. “A nossa intenção é utilizar 100% do potencial do Agave, não só a fibra do sisal, para obter etanol de primeira e segunda gerações, visando a implantação de uma nova cadeia de negócios”, explica André Oliveira, Gerente Executivo do SENAI CIMATEC.

Serão construídas plantas-piloto para validar o escalonamento dos processos dentro do SENAI CIMATEC Park, em Salvador.

SENAI CIMATEC Sertão

O CIMATEC Sertão é o novo campus do SENAI CIMATEC, que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias de produção industrial para exploração do potencial do Semiárido da Bahia. A intenção é criar condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais que fortaleçam o setor, com geração de emprego e renda para as comunidades locais, e sustentabilidade ambiental.

Uma das primeiras iniciativas do CIMATEC Sertão é o projeto BRAVE. A área desse campus será utilizada para testar e avaliar técnicas de adensamento e crescimento do Agave.

